Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Analiză a ofertelor la gaze valabile de la 1 aprilie

Analiză a ofertelor la gaze valabile de la 1 aprilie

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 28 Ianuarie 2026

Furnizorii de energie au început să-și publice, în platforma de comparare a Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ofertele la gaze pentru consumatorii casnici, valabile de la 1 aprilie 2026, când expiră schema care plafonează la 0,31 lei/kWh (TVA inclus) prețul gazelor. Ofertele sunt, practic, prețurile finale pe care furnizorii vor să le practice pe piața liberă, în condițiile eliminării oricăror subvenții. 

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a analizat ofertele, care variază între 0,32 şi 0,41 lei/kWh cu TVA, remarcând revenirea la marjele mari de risc, ceea ce înseamnă că la prețul energiei se va adăuga „frica de instabilitate” a furnizorilor.

„Ofertele apărute pe pagina ­ANRE pentru 1 aprilie 2026 - între 0,32 şi 0,41 lei/kWh cu TVA inclus - sunt un semnal că piaţa de furnizare nu mai preţuieşte energia în funcţie de costul mărfurilor, ci în funcţie de mărimea riscului”, a remarcat Chisăliță în analiza publicată pe site-ul asociației, potrivit Agerpres. Luând în considerare un cost cu gazele de 0,31 lei/kWh, potrivit preţului tranzacţionat pe Bursa Română de Mărfuri pentru trimestrele 2 şi 3 din 2026, de 0,29 lei/kWh - după preţul de pe Bursa Europeană de Gaz - TTF pentru 2026, „o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creştere de 3% faţă de preţul plafonat, o actualizare normală. În schimb, 0,41 lei/kWh înseamnă +32% faţă de preţul plafonat - iar aici vorbim despre o repoziţionare brutală”, a explicat specialistul.

Potrivit reprezentantului AEI, noile oferte vor urca facturile pentru un apartament cu două camere la valori între 150 şi 1.500 lei/an, iar pentru o casă, la 300-3.000 lei/an. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Ener­giei
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială