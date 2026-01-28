Analiză a ofertelor la gaze valabile de la 1 aprilie

Data: 28 Ianuarie 2026

Furnizorii de energie au început să-și publice, în platforma de comparare a Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ofertele la gaze pentru consumatorii casnici, valabile de la 1 aprilie 2026, când expiră schema care plafonează la 0,31 lei/kWh (TVA inclus) prețul gazelor. Ofertele sunt, practic, prețurile finale pe care furnizorii vor să le practice pe piața liberă, în condițiile eliminării oricăror subvenții.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, a analizat ofertele, care variază între 0,32 şi 0,41 lei/kWh cu TVA, remarcând revenirea la marjele mari de risc, ceea ce înseamnă că la prețul energiei se va adăuga „frica de instabilitate” a furnizorilor.

„Ofertele apărute pe pagina ­ANRE pentru 1 aprilie 2026 - între 0,32 şi 0,41 lei/kWh cu TVA inclus - sunt un semnal că piaţa de furnizare nu mai preţuieşte energia în funcţie de costul mărfurilor, ci în funcţie de mărimea riscului”, a remarcat Chisăliță în analiza publicată pe site-ul asociației, potrivit Agerpres. Luând în considerare un cost cu gazele de 0,31 lei/kWh, potrivit preţului tranzacţionat pe Bursa Română de Mărfuri pentru trimestrele 2 şi 3 din 2026, de 0,29 lei/kWh - după preţul de pe Bursa Europeană de Gaz - TTF pentru 2026, „o ofertă de 0,32 lei/kWh înseamnă creştere de 3% faţă de preţul plafonat, o actualizare normală. În schimb, 0,41 lei/kWh înseamnă +32% faţă de preţul plafonat - iar aici vorbim despre o repoziţionare brutală”, a explicat specialistul.

Potrivit reprezentantului AEI, noile oferte vor urca facturile pentru un apartament cu două camere la valori între 150 şi 1.500 lei/an, iar pentru o casă, la 300-3.000 lei/an.