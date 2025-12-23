Analiză pe țări privind cenzura și controlul internetului

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 30 Decembrie 2025

Organizaţia neguvernamentală Freedom House, specializată în analiza protestelor civile şi politice la nivel global, a denunţat faptul că libertatea pe internet a continuat să se deterioreze pentru al 15-lea an consecutiv, evidenţiind creşterea cenzurii şi ameninţările tot mai mari la adresa libertăţii de exprimare, potrivit EFE. În raportul său, ONG-ul american subliniază o înrăutățire a condiţiilor de comunicare online în 27 din cele 72 de ţări analizate, în timp ce doar în 17 state s-au înregistrat îmbunătăţiri. 

Între ţările cu cele mai semnificative scăderi se numără Kenya, Venezuela şi Georgia, în timp ce Bangladesh a înregistrat cea mai mare îmbunătăţire, iar Islanda şi Estonia se află în fruntea listei ţărilor cu cea mai mare libertate digitală. China continuă să fie „cel mai extrem exemplu de control digital”, cu o extindere a infrastructurii sale de cenzură numită „Marele zid de foc”, capabilă să blocheze conţinuturi în toate formatele, printr-o tehnologie care, potrivit Freedom House, a fost exportată şi în alte ţări, precum Myanmar. 

Din 2011, Freedom House analizează starea drepturilor pe internet în 72 de ţări, utilizând 21 de indicatori ce privesc barierele de acces, limitele de conţinut şi încălcările drepturilor utilizatorilor. 

