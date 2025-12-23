Analiză pe țări privind cenzura și controlul internetului

Organizaţia neguvernamentală Freedom House, specializată în analiza protestelor civile şi politice la nivel global, a denunţat faptul că libertatea pe internet a continuat să se deterioreze pentru al 15-lea an consecutiv, evidenţiind creşterea cenzurii şi ameninţările tot mai mari la adresa libertăţii de exprimare, potrivit EFE. În raportul său, ONG-ul american subliniază o înrăutățire a condiţiilor de comunicare online în 27 din cele 72 de ţări analizate, în timp ce doar în 17 state s-au înregistrat îmbunătăţiri.

Între ţările cu cele mai semnificative scăderi se numără Kenya, Venezuela şi Georgia, în timp ce Bangladesh a înregistrat cea mai mare îmbunătăţire, iar Islanda şi Estonia se află în fruntea listei ţărilor cu cea mai mare libertate digitală. China continuă să fie „cel mai extrem exemplu de control digital”, cu o extindere a infrastructurii sale de cenzură numită „Marele zid de foc”, capabilă să blocheze conţinuturi în toate formatele, printr-o tehnologie care, potrivit Freedom House, a fost exportată şi în alte ţări, precum Myanmar.

Din 2011, Freedom House analizează starea drepturilor pe internet în 72 de ţări, utilizând 21 de indicatori ce privesc barierele de acces, limitele de conţinut şi încălcările drepturilor utilizatorilor.