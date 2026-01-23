Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent
Apel la donare de sânge
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui au făcut apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de donatori. Potrivit legii, fiecare donator primeşte un card în valoare de 280 de lei, scutire la locul de muncă în ziua donării, reducere 50% la transportul în comun pentru 30 de zile. (C.Z.)