Apel la donare de sânge

Apel la donare de sânge

Actualitate socială
Data: 27 Ianuarie 2026

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui au făcut apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Bârlad, care se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de donatori. Potrivit legii, fiecare donator primeşte un card în valoare de 280 de lei, scutire la locul de muncă în ziua donării, reducere 50% la transportul în comun pentru 30 de zile. (C.Z.)

