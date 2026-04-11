Apel la unitate al astronauţilor Artemis II

Întorşi recent de la misiunea lor de testare în jurul Lunii, astronauţii Artemis II au adresat un apel la unitate pe Pământ, după ce au contemplat izolarea planetei noastre, asemănătoare unei „bărci de salvare” în spaţiu, relatează AFP. Echipajul s-a exprimat în cadrul unei conferinţe de presă, în timp ce NASA sărbătorea buna desfăşurare a misiunii.

Înconjurată de comandantul Reid Wiseman şi de colegii săi Victor Glover şi Jeremy Hansen, astronauta Christina Koch a adresat umanităţii acest apel la solidaritate: „Ceea ce m-a impresionat nu a fost neapărat Pământul în sine, ci toată acea întunecime care îl înconjura. Pământul era doar o simplă barcă de salvare suspendată, nemişcată, în univers”. Ea a adugat că „dacă există un lucru pe care îl ştiu acum, acela este: Planeta Pământ, sunteţi un echipaj”. Canadianul Jeremy Hansen a invitat publicul să se recunoască în echipajul acestei misiuni, realizată pentru prima dată în istorie de o femeie, un afro-american şi un non-american.

Plecând din Florida, la 1 aprilie, astronauţii s-au aventurat în spaţiu mai departe decât orice alt om înaintea lor şi s-au întors cu mii de fotografii şi sute de gigabytes de date de la prima călătorie lunară de la ultima misiune Apollo din 1972.