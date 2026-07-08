Peste 90% dintre telefoanele mobile în funcțiune în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă şi mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) privind capabilităţile tehnice ale terminalelor utilizate în reţelele mobile.
Apeluri la Telefonul Vârstnicului
Linia socială gratuită Telefonul Vârstnicului - 0800 460 001, operată de Fundaţia Regală Margareta a României, a înregistrat în prima jumătate a anului 4.425 de apeluri din întreaga ţară, cele mai multe fiind solicitări de informaţii practice, servicii de îngrijire şi suport, sprijin material şi emoţional. 830 de persoane au sunat pentru prima dată, iar dintre apelanții noi, 51% locuiesc singuri, iar 32% se află în categoria de vârstă 70-80 de ani. (C.Z.)