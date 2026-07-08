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Apeluri la Telefonul Vârstnicului

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 16 Iulie 2026

Linia socială gratuită Telefonul Vârstnicului - 0800 460 001, operată de Fundaţia Regală Margareta a României, a înregistrat în prima jumătate a anului 4.425 de apeluri din întreaga ţară, cele mai multe fiind solicitări de informaţii practice, servicii de îngrijire şi suport, sprijin material şi emoţional. 830 de persoane au sunat pentru prima dată, iar dintre apelanții noi, 51% locuiesc singuri, iar 32% se află în categoria de vârstă 70-80 de ani. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Telefonul varstnicului  -   Fundația Regală Margareta a României
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