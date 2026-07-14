Cultura cartofului din Harghita, județ aflat în topul marilor producători din țară, se află într-o stare bună, în ciuda secetei pedologice, potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Sectorul
Aproape 15.000 de fermieri în eșantionul de control
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a extras eşantionul de control aferent Campaniei 2026, care cuprinde 14.802 fermieri, la exploatațiile cărora se vor efectua verificări privind criteriile de eligibilitate, condiţionalitățile şi alte cerinţe specifice intervenţiilor. Conform APIA, din sectorul vegetal au fost selectaţi 11.025 de fermieri, care cultivă în total 1,61 milioane ha, iar din sectorul zootehnic 4.433. Unii fermieri sunt incluşi în ambele categorii. (C.Z.)