Atenționare: „Cocteiluri de pesticide” în mere

Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP. Atenționarea a fost făcută după analiza a aproximativ 60 de mere, achiziţionate aleatoriu din 13 ţări europene, inclusiv Franţa, Spania, Italia şi Polonia.

85% din probe conţineau reziduuri multiple, unele - până la şapte pesticide diferite. În 71% din cazuri, au fost găsite pesticide clasificate printre cele mai toxice, din categoria celor pe care UE dorește să le elimine cât mai curând. 64% din probe conţineau cel puţin un „poluant etern” (substanţele perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate - PFAS).

Reziduurile de pesticide sunt permise în UE în anumite limite, dar ele sunt evaluate separat de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), cu ignorarea impactului „expunerii multiple” la aceste substanţe, a criticat Martin Dermine, unul dintre reprezentanţii PAN Europe.

ONG-ul recomandă cumpărarea merelor organice sau curăţarea înainte de consum a celor cultivate convenţional. Merele se numără printre fructele cele mai intens tratate pentru a combate, de exemplu, rapănul mărului, principala boală fungică ce afectează pomii. Peste jumătate din tratamentele anuale, în medie 35, sunt efectuate pentru această boală.

