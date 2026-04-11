Aur pentru fetele matematiciene 

Data: 15 Aprilie 2026

Elevele din România au obținut o performanţă remarcabilă la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete 2026 (EGMO), desfă­șurată în Franța, la Bordeaux. Mălina-Carla Pavel de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești a câştigat medalia de aur, cu cel mai mare scor dintre participante. Medalie de aur au obţinut şi elevele Aida Mitroi şi Carina Maria Viespescu de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, iar Ioana Stroe a câştigat medalia de bronz. Cu această performanţă, fetele s-au clasat pe locul I în Europa şi pe al II-lea în clasamentul pe țări, după China, informează Ministerul Educației și Cercetării. Competiția din Franța a reunit 247 de concurente din 66 de țări, iar echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București. (O.N.)