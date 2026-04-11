Aviz de la OCDE pentru sectorul agricol

Data: 17 Aprilie 2026

România are unul dintre cele mai pronunţate profiluri agricole din Uniunea Europeană, însă sectorul este caracterizat de un număr mare de ferme foarte mici, necompetitive. Totuşi, transformarea structurală rămâne o provocare importantă, se arată în raportul de evaluare publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a precizat că „suntem pe drumul cel bun”, iar avizul formal al OCDE „confirmă eforturile de modernizare a acestui sector”.

Comitetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru Agricultură (COAG) a publicat raportul de evaluare intitulat „Politicile pentru viitorul agriculturii şi alimentaţiei în România”. COAG este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE, analizând conformitatea practicilor şi politicilor naţionale prin raportare la standardele organizaţiei.

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat, după publicarea raportului, că „avizul formal obţinut” reprezintă „o validare a eforturilor noastre constante de a transforma agricultura românească într-un sector modern, performant şi rezilient”.

„Avizul formal obţinut în cadrul COAG este dovada că politicile pe care le implementăm sunt pe drumul cel bun, aliniate la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii. Vom continua, ca şi până acum, să sprijinim fermierii români prin investiţii inteligente şi să consolidăm rolul României de pilon de stabilitate alimentară în regiune, transformând recomandările OCDE în realităţi economice palpabile”, a declarat Florin Barbu, într-un comunicat publicat pe site-ul MADR.

Sectorul agricol are o importanţă strategică pentru România deoarece „asigură securitatea alimentară şi este o sursă majoră de locuri de muncă, venituri şi activitate economică în zonele rurale”, se subliniază în raportul citat de Agerpres.OCDE atrage însă atenţia că sectorul agricol se confruntă cu provocări majore, între care cea mai importantă este coexistenţa fermelor mari de succes alături de o majoritate de ferme necompetitive. De asemenea, exporturile agroalimentare „rămân concentrate în produse cu valoare adăugată redusă”, iar accesul la credite şi la terenuri „sunt bariere-cheie în calea restructurării fermelor”.

OCDE a mai precizat că „depopularea cauzată de îmbătrânirea populaţiei şi emigrare” a dus la creşterea „deficitului de forţă de muncă în sectorul agricol”.

Printre recomandările făcute se numără flexibilizarea şi corelarea politicii agricole la nevoile socio-economice specifice, respectiv direcţionarea sprijinului către fermele mici şi mijlocii care sunt viabile din punct de vedere comercial.