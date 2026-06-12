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BCE: Prima majorare de dobândă după 2023

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Data: 15 Iunie 2026

Pentru a asigura stabilizarea inflaţiei la 2%, Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să majoreze cu 0,25% dobânda de politică monetară aflată la 2% de la mijlocul lui 2025, arată un comunicat al instituţiei, care invocă impactul războiului din Orientul Mijlociu. Deși sunt o povară pentru economia slăbită a zonei euro, dobânzile mai mari ale BCE sunt așteptate să tempereze cererea şi să atenueze inflaţia. Analiştii se aşteptau ca BCE să majoreze dobânzile pentru prima dată după 2023, în contextul creşterii preţurilor de consum în zona euro. (C.Z.)

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