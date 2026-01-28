Biserica, pe primul loc în topul încrederii publice

Data: 03 Feb 2026

Biserica şi Armata sunt instituţiile în care românii au cea mai mare încredere, în timp ce Parlamentul se situează pe ultimul loc din acest punct de vedere, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, realizat în perioada 12-15 ianuarie.

Conform datelor sociologice, 63,9% dintre respondenţi au declarat că au destul de multă şi foarte multă încredere în Biserică, în creştere faţă de 57,7% înregistrat în iulie 2025. Urmează Armata, cu un nivel de încredere de 61,8% (faţă de 63% în iulie 2025), şi Poliţia, cu 50% (faţă de 43,2% în iulie 2025). Clasamentul continuă cu Preşedinţia cu 27,9% (34,8% în iulie 2025), Justiţia cu 25,4%, Guvernul cu 18,4%, Parlamentul cu doar 11,9% încredere (14,5% în iulie 2025).

Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ştefureac, instituţiile percepute ca „nepolitice” domină încrederea publică. „Biserica şi Armata rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate, semn că populaţia caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis. Este un tipar clasic în societăţi cu neîncredere structurală în clasa politică”, a subliniat Remus Ştefureac, conform informat.ro, citat de Agerpres.

Barometrul a măsurat și principalele aşteptări ale românilor pentru acest an. Astfel, întrebaţi care este cel mai important lucru pe care l-ar vrea realizat în 2026, 15,6% au răspuns creşterea veniturilor, 15,6% crearea de locuri de muncă, iar 15% încheierea războiului din Ucraina. Alte priorităţi indicate sunt stabilizarea preţurilor şi reducerea inflaţiei (14,7%), combaterea corupţiei (14,5%) şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate (10,3%), îmbunătăţirea sistemului de educaţie (7,7%). (C.Z.)