Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, cauza principală fiind migrația externă, la care se adaugă sporul natural negativ, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată
BNR menține dobânda cheie la 6,5%
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât marți, „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Conform Raportului asupra inflaţiei din februarie 2026, BNR estimează că inflația îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I, în trimestrul II va consemna o creştere, ulterior o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în intervalul ţintei. BNR anticipează o inflație de 3,7% la sfârşitul lui 2026. (C.Z.)