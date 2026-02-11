Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială BNR menține dobânda cheie la 6,5%

BNR menține dobânda cheie la 6,5%

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 19 Feb 2026

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât marți, „pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate”, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Conform Raportului asupra inflaţiei din februarie 2026, BNR estimează că inflația îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I, în trimestrul II va consemna o creştere, ulterior o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în intervalul ţintei. BNR anticipează o inflație de 3,7% la sfârşitul lui 2026. (C.Z.)

