București: Scumpire a transportului local

Data: 27 Ianuarie 2026

Preţul unei călătorii metropolitane în București urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei. În proiect mai sunt prevăzute următoarele tarife modificate: două călătorii metropolitane/90 de minute - 10 lei, zece călătorii/90 de minute - 40 de lei, abonament de 24 ore - 14 lei, abonament de 72 de ore - 30 de lei, abonament pentru 7 zile - 45 de lei, abonament de o lună - 100 de lei, abonament metropolitan redus 50%/o lună - 50 de lei, abonament pentru 6 luni - 500 de lei, abonament pentru 12 luni - 900 de lei, suprataxa - 200 de lei.

În ce priveşte biletele de călătorie cu metroul, acestea vor costa: o călătorie metropolitană şi metrou/120 minute - 9 lei; două călătorii - 18 lei, 10 călătorii - 73 de lei, abonament 24 ore - 22 de lei, abonament 72 de ore - 58 de lei, abonament 7 zile - 82 de lei, abonament o lună - 180 de lei, abonament 6 luni - 900 de lei, abonament un an - 1.600 de lei. Conform referatului de aprobare care însoțește proiectul, ultima modificare a tarifelor la transportul public a fost făcută în 2021, în condițiile în care costurile de operare au crescut „semnificativ”, generate în principal de scumpirea energiei, a combustibililor, a pieselor de schimb şi mentenanţei, de creşterile salariale și inflaţie.

Măsura a fost anunțată joi de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. „Vor fi şi măsuri nepopulare. Vor fi, pentru că efectiv a ajuns cuţitul la os. Este foarte probabil şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele”, a precizat Ciucu la Euronews România, potrivit Agerpres. (C.Z.)

