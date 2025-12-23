Bulgaria trece joi la moneda euro

Data: 29 Decembrie 2025

La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face pasul final către integrarea monetară europeană, devenind al 21-lea stat din zona euro. Trecerea are loc după un calendar stabilit la nivel european și urmează reguli deja testate în alte state, cel mai recent exemplu fiind Croația, care a adoptat moneda unică în 2023.

Pentru populație sau firme, procesul este gândit să fie automat, gradual și fără costuri directe, cu scopul de a evita blocajele și abuzurile. Toate conturile bancare în leva vor fi convertite automat în euro, la cursul fix de 1 euro = 1,95583 leva, fără comisioane și cereri din partea titularilor, potrivit autorităților de la Sofia. Salariile, pensiile și prestațiile sociale vor fi plătite direct în euro, iar sumele vor fi calculate prin conversie matematică, cu rotunjire reglementată strict.

Timp de o lună, atât leva, cât și euro vor putea fi folosite la plată. Totuși, comercianții vor da restul exclusiv în euro, iar de la 1 februarie leva va fi retrasă complet din circulație. După încheierea circulației duble, leva va mai putea fi schimbată în euro gratuit timp de șase luni la bănci și nelimitat la Banca Națională a Bulgariei.

Pentru a limita temerile legate de scumpiri, autoritățile bulgare au impus afișarea dublă a prețurilor - în leva și în euro - atât înainte de adoptarea monedei unice, cât și un an după. Experiența Croației arată că, deși populația s-a temut de scumpirile provocate de trecerea la euro, în realitate, aceasta a avut un impact limitat asupra prețurilor, datorită aplicării stricte a regulilor de afișare și control.

După aderarea Bulgariei, doar şase ţări UE vor mai fi în afara zonei euro: Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Danemarca. (C.Z.)