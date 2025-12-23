Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Bulgaria trece joi la moneda euro

Bulgaria trece joi la moneda euro

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 29 Decembrie 2025

La 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face pasul final către integrarea monetară europeană, devenind al 21-lea stat din zona euro. Trecerea are loc după un calendar stabilit la nivel european și urmează reguli deja testate în alte state, cel mai recent exemplu fiind Croația, care a adoptat moneda unică în 2023.

Pentru populație sau firme, procesul este gândit să fie automat, gradual și fără costuri directe, cu scopul de a evita blocajele și abuzurile. Toate conturile bancare în leva vor fi convertite automat în euro, la cursul fix de 1 euro = 1,95583 leva, fără comisioane și cereri din partea titularilor, potrivit autorităților de la Sofia. Salariile, pensiile și prestațiile sociale vor fi plătite direct în euro, iar sumele vor fi calculate prin conversie matematică, cu rotunjire reglementată strict.

Timp de o lună, atât leva, cât și euro vor putea fi folosite la plată. Totuși, comercianții vor da restul exclusiv în euro, iar de la 1 februarie leva va fi retrasă complet din circulație. După încheierea circulației duble, leva va mai putea fi schimbată în euro gratuit timp de șase luni la bănci și nelimitat la Banca Națională a Bulgariei. 

Pentru a limita temerile legate de scumpiri, autoritățile bulgare au impus afișarea dublă a prețurilor - în leva și în euro - atât înainte de adoptarea monedei unice, cât și un an după. Experiența Croației arată că, deși populația s-a temut de scumpirile provocate de trecerea la euro, în realitate, aceasta a avut un impact limitat asupra prețurilor, datorită aplicării stricte a regulilor de afișare și control.

După aderarea Bulgariei, doar şase ţări UE vor mai fi în afara zonei euro: Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria, România şi Danemarca. (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială