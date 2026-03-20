Campanie de avertizare asupra medicamentelor contrafăcute
Acum două zile, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a conferinţei „Siguranţa pacientului prin siguranţa medicamentului”, a fost lansată campania naţională „Medicamentele falsificate pot ucide!” de informare şi conştientizare a publicului asupra riscurilor majore asociate consumului de medicamente contrafăcute, inițiată de Organizaţia de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).
Potrivit celor două organizații, campania vine într-un context marcat de creşterea cazurilor de distribuţie a medicamentelor falsificate, în special online. Aceste produse pot avea efecte imprevizibile asupra sănătăţii. În sprijinul iniţiativei, este disponibilă platforma www.medicamentesigure.ro, un hub care oferă ghiduri practice, recomandări şi instrumente pentru identificarea surselor sigure de achiziţie a medicamentelor, precum şi semnale de alarmă la care pacienții ar trebui să fie atenţi.
„Avertismentul nostru sincer pentru toţi pacienţii este că un medicament dintr-o sursă neautorizată poate fi ultima alegere pe care aceştia o fac”, a declarat Laurenţiu Mihai, director general OSMR, potrivit Agerpres.
În spatele unui medicament falsificat nu există ştiinţă, laborator, medic şi nici o responsabilitate faţă de viaţa pacientului, „există doar înșelătorie”, a atenționat și Răzvan Prisada, preşedintele ANMDMR. „Mediul online a transformat traficul cu medicamente falsificate într-un fenomen extrem de greu de controlat şi, de aceea, avem nevoie de sprijinul fiecărui pacient, care trebuie să înţeleagă riscurile asociate consumului de medicamente falsificate”, a afirmat Răzvan Prisada. (C.Z.)