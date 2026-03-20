Campanie de avertizare asupra medicamentelor contrafăcute

Data: 26 Martie 2026

Acum două zile, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a conferinţei „Siguranţa pacientului prin siguranţa medicamentului”, a fost lansată campania naţională „Medicamentele falsificate pot ucide!” de informare şi conştientizare a publicului asupra riscurilor majore asociate consumului de medicamente contrafăcute, inițiată de Organizaţia de Serializare a Medicamentelor din România (OSMR) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Potrivit celor două organizații, campania vine într-un context marcat de creşterea cazurilor de distribuţie a medicamentelor falsificate, în special online. Aceste produse pot avea efecte imprevizibile asupra sănătăţii. În sprijinul iniţiativei, este disponibilă platforma www.medica­mentesigure.ro, un hub care oferă ghiduri practice, recomandări şi instrumente pentru identificarea surselor sigure de achiziţie a medicamentelor, precum şi semnale de alarmă la care pacienții ar trebui să fie atenţi.

„Avertismentul nostru sincer pentru toţi pacienţii este că un medicament dintr-o sursă neautorizată poate fi ultima alegere pe care aceştia o fac”, a declarat Laurenţiu Mihai, director general OSMR, potrivit Agerpres.

În spatele unui medicament falsificat nu există ştiinţă, laborator, medic şi nici o responsabilitate faţă de viaţa pacientului, „există doar înșelătorie”, a atenționat și Răzvan Prisada, preşedintele ANMDMR. „Mediul online a transformat traficul cu medicamente falsificate într-un fenomen extrem de greu de controlat şi, de aceea, avem nevoie de sprijinul fiecărui pacient, care trebuie să înţeleagă riscurile asociate consumului de medicamente falsificate”, a afirmat Răzvan Prisada. (C.Z.)