Carantină națională sanitar-veterinară timp de o lună

Data: 10 Iulie 2026

România ia măsuri urgente şi integrate la nivel naţional vizând izolarea şi combaterea pestei micilor rumegătoare, pentru a convinge Comisia Europeană să ridice interdicția privind exporturile românești de ovine şi caprine impusă până la 31 decembrie 2026. Planul de acțiuni anunțat miercuri include, pe o perioadă de 30 de zile, carantină pe teritoriul național, filtre rutiere, restricții la pășunat, obligații pentru fondurile de vânătoare.

Potrivit Autorității Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, planul de măsuri are în vedere izolarea rapidă a căilor de răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare, având în vedere că boala îşi pierde contagiozitatea în 21 de zile. În timpul carantinei de 30 de zile, toate mişcările de ovine şi caprine pe teritoriul național sunt suspendate, cu excepţia abatoarelor, către care este permis doar transportul direct, aprobat de DSVSA teritorială în baza unei solicitări scrise. De asemenea, este interzis păşunatul în zonele afectate şi utilizarea aceleiaşi păşuni de către mai mulţi crescători.

O altă măsură este crearea de filtre rutiere şi intervenţie, cu ajutorul Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră. „În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele sunt reţinute, iar un medic veterinar DSVSA va sosi la faţa locului în maximum 60 de minute”, arată ANSVSA. Fondurile de vânătoare sunt monitorizate în această perioadă, iar gestionarii acestora au obligaţia de a duce de urgenţă la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de animale găsite în sălbăticie. Totodată, primăriile din zonele de restricţie sunt obligate să asigure facilităţile logistice pentru neutralizare.

„Experienţa epidemiologilor noştri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de pestă porcină africană de la 1.600 la doar 17 la nivel naţional. Acum trebuie să facem acelaşi lucru pentru combaterea pestei micilor rumegătoare”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, potrivit Agerpres.

Măsurile vin ca urmare a confirmării acum o lună a prezenţei virusului pestei micilor rumegătoare în judeţul Mureş. Între timp, cele patru focare inițiale din Mureș au fost declarate oficial stinse, însă, în ciuda măsurilor epidemiologice luate, a apărut un nou focar în județ, lângă Viișoara.

La Viişoara, deşi exploataţia se afla sub interdicţie, proprietarul a permis accesul unor persoane pentru a tunde animalele şi ulterior a vândut lâna, care reprezintă un vector major de transmitere a virusului. „În această exploataţie s-au încălcat toate condiţiile stabilite prin planul de măsuri. Fermierul nu avea voie să permită accesul nimănui şi trebuia să respecte condiţii minime de biosecuritate. Era strict interzisă înstrăinarea vreunui animal, produs sau subprodus”, a atras atenția directorul DSVSA Mureş, Nagy Péter Tamás, potrivit Agerpres. (C.Z.)