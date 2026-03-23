„Cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane"

„Cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane”

Data: 23 Martie 2026

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, mediatorul negocierilor dintre Iran şi SUA, i-a reproşat preşedintelui american Donald Trump că „s-a lăsat atras” de Israel în război într-un moment în care un acord cu Teheranul părea „cu adevărat posibil”, relatează AFP. Într-un articol publicat în The Economist, ministrul a renunţat la reţinerea diplomatică şi a descris atacul americano-israelian asupra Iranului drept o „catastrofă”, în condi­țiile în care, după nouă luni de negocieri, Washingtonul şi Teheranul erau „la doi paşi de a conveni un acord veritabil” asupra programului nuclear iranian.

El impută Casei Albe că „s-a lăsat atrasă în acest război”, fiind convinsă de liderii israelieni că „o capitulare necondiţionată (a Iranului, n.red.) ar fi urmat rapid asaltului iniţial”. Șeful diplomației Omanului vede aici „cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane”. 

La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al Marii Britanii, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene de la Geneva pe 26 februarie, a estimat că propunerile Teheranului au fost „suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat”, a scris The Guardian.

De asemenea, serviciile de informaţii americane au estimat, într-un document dezbătut într-o comisie a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi reia activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile din iunie 2025. Mai mult, şeful Centrului național antiterorist, Joseph Kent, a demisionat afirmând, într-o scrisoare publicată pe X, că „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă” şi că SUA au început acest război din cauza presiunilor israeliene. (C.Z.)
 

    Divergențe în Consiliu privind răspunsul la criza energetică

    Liderii Celor 27 s-au reunit săptămâna trecută la Bruxelles într-un Consiliu European tensionat, în contextul crizei din Iran și al implicațiilor asupra prețu­rilor energiei. Și subiectul migraţiei a fost abordat, declaraţia comună de la finalul summitului arătând că UE este pregătită „pentru a preveni mişcările migratorii necontrolate şi a menţine securitatea în Europa”.

    23 Mar, 2026
    EU Inc.: Firme înființate în 48 de ore

    Comisia Europeană şi-a prezentat săptămâna trecută propunerea privind EU Inc., un cadru digital care va facilita înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor în UE, stimulându-le să rămână sau să revină în Europa. Este punctul de plecare pentru cel de-al 28-lea regim juridic al UE, care se adaugă celor 27 de sisteme juridice naționale şi celor peste 60 de forme juridice de societăți, potrivit Executivului comunitar.

    23 Mar, 2026
    Salariu minim majorat în Grecia

    Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la „peste 880 de euro”, a anunţat adjunctul ministrului muncii, Kostas Karagkounis, informează To Vima. Cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie. 

    23 Mar, 2026
    Zelenski promite repararea conductei Drujba

    Un pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Ungaria ca represalii faţă de oprirea importului său de petrol rusesc prin conducta Drujba, pune Kievul într-o situaţie „foarte dificilă”, a afirmat preşedintele Volodimir Zelenski într-o intervenţie video la summitul de joi al liderilor europeni, cărora le-a cerut să găsească o soluţie înaintea reparării conductei, pe care a promis că o va face, scrie Reuters.

    23 Mar, 2026
