Data: 23 Martie 2026

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, mediatorul negocierilor dintre Iran şi SUA, i-a reproşat preşedintelui american Donald Trump că „s-a lăsat atras” de Israel în război într-un moment în care un acord cu Teheranul părea „cu adevărat posibil”, relatează AFP. Într-un articol publicat în The Economist, ministrul a renunţat la reţinerea diplomatică şi a descris atacul americano-israelian asupra Iranului drept o „catastrofă”, în condi­țiile în care, după nouă luni de negocieri, Washingtonul şi Teheranul erau „la doi paşi de a conveni un acord veritabil” asupra programului nuclear iranian.

El impută Casei Albe că „s-a lăsat atrasă în acest război”, fiind convinsă de liderii israelieni că „o capitulare necondiţionată (a Iranului, n.red.) ar fi urmat rapid asaltului iniţial”. Șeful diplomației Omanului vede aici „cea mai mare greşeală de calcul a administraţiei americane”.

La rândul său, consilierul pentru securitate naţională al Marii Britanii, Jonathan Powell, care a participat la ultima rundă de negocieri americano-iraniene de la Geneva pe 26 februarie, a estimat că propunerile Teheranului au fost „suficient de semnificative pentru a evita un război precipitat”, a scris The Guardian.

De asemenea, serviciile de informaţii americane au estimat, într-un document dezbătut într-o comisie a Senatului SUA, că Iranul nu a încercat să-şi reia activităţile de îmbogăţire a uraniului distruse în atacurile din iunie 2025. Mai mult, şeful Centrului național antiterorist, Joseph Kent, a demisionat afirmând, într-o scrisoare publicată pe X, că „Iranul nu reprezenta o ameninţare iminentă” şi că SUA au început acest război din cauza presiunilor israeliene. (C.Z.)

