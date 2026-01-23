Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ceahlău: Trei trasee au fost omologate

Data: 29 Ianuarie 2026

Trei trasee turistice din Masivul Ceahlău au fost omologate oficial de Ministerul Economiei, după ce au fost amenajate, iar unele puncte periculoase eliminate, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa. Unul dintre trasee pleacă din Durău către Cabana Dochia, prin Poiana Viezuri - Cascada Duruitoarea - Poliţa Scăiuşului - Poliţa Ariniş - Piciorul Şchiop - Piatra Lăcrămată. Al doilea, tot către Dochia, porneşte din satul Neagra către Poiana Văratec - Poiana Maicilor - Ocolaşul Mic. Al treilea este de la Cabana Izvorul Muntelui prin Poiana Maicilor - Ocolaşul Mic, până la Cabana Dochia. (C.Z.)

