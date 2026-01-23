Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20%
Ceahlău: Trei trasee au fost omologate
Trei trasee turistice din Masivul Ceahlău au fost omologate oficial de Ministerul Economiei, după ce au fost amenajate, iar unele puncte periculoase eliminate, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa. Unul dintre trasee pleacă din Durău către Cabana Dochia, prin Poiana Viezuri - Cascada Duruitoarea - Poliţa Scăiuşului - Poliţa Ariniş - Piciorul Şchiop - Piatra Lăcrămată. Al doilea, tot către Dochia, porneşte din satul Neagra către Poiana Văratec - Poiana Maicilor - Ocolaşul Mic. Al treilea este de la Cabana Izvorul Muntelui prin Poiana Maicilor - Ocolaşul Mic, până la Cabana Dochia. (C.Z.)