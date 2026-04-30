Cele mai îndatorate țări din zona euro

Data: 04 Mai 2026

Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată ţară din zona euro până la finalul anului, deoarece datoria sa va scădea la 137% (de la 145% anul trecut), sub cea a Italiei, unde ponderea în PIB a datoriei publice va crește la 138,6% (de la 137,1% în 2025), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Potrivit Eurostat, în zona euro ponderea în PIB a datoriei a urcat la 87,8% anul trecut (de la 87% în 2024), cele mai îndatorate fiind Grecia (145%), Italia (137,1%), Franţa (115,6%), Belgia (107,9%) şi Spania (100,7%). (C.Z.)

