Destinațiile de vacanță ale europenilor

Data: 04 Mai 2026

Spania, Italia și Franța, urmate de Grecia și Portugalia, care își împart locul patru, sunt cele mai populare țări în care europenii vor să-şi petreacă vacanţa în această vară, informează publicaţia elenă Kathimerini. În top 10 sunt apoi Germania şi Marea Britanie, Turcia, Croaţia şi Austria. Conform celui mai recent raport al Asociaţiei European Travel Commission - ECT, disponibilitatea europenilor de a călători în primăvara şi vara acestui an a crescut cu 10%, ajungând la 82%, cel mai ridicat nivel începând din 2020.

Grecia rămâne unul dintre motoarele de creştere ale turismului european, 8% din respondenţi alegând-o pentru a fi următoarea lor destinaţie din Europa. Ţara atrage o gamă largă de vizitatori străini, 7% dintre cetăţenii din Germania, Marea Britanie, Franţa, Ţările de Jos, Belgia şi Polonia intenţionând să viziteze statul elen în următoarele luni. În acelaşi timp, 6% dintre austrieci şi elveţieni şi 5% dintre italieni şi spanioli au pus Grecia pe listă. Motivaţia dominantă pentru călătorii este recreerea, o prioritate pentru 77% dintre europeni, în timp ce 28% aleg „mare şi soare”. 20% dintre respondenţi sunt îngrijoraţi de majorarea costurilor, astfel încât tendinţa o reprezintă şederile mai scurte, 38% planificând călătorii de 4-6 nopţi, cu bugete de sub 1.000 euro/persoană. Şi stabilitatea geopolitică are un rol cheie în alegerea destinaţiilor pentru 22% dintre călători. Tensiunile din Golf îi preocupă pe 18% dintre europeni, care preferă destinaţii mai sigure.

Pe de altă parte, sezonul turistic de vară din Europa ar putea fi perturbat de un posibil deficit de kerosen care ar sili companiile aeriene să-și ajusteze numărul zborurilor. (C.Z.)