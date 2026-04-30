Telescopul Roman va scana porţiuni vaste ale universului

NASA şi-a prezentat recent noul telescop spaţial, Roman, conceput pentru a scana porţiuni vaste ale universului în căutarea exoplanetelor, dar şi a răspunsurilor la marile mistere ale fizicii, precum materia şi energia întunecate, informează AFP. Echipamentul de ultimă generaţie „va oferi Pământului un nou atlas al universului”, a declarat şeful NASA, Jared Isaacman, de la Centrul Goddard al agenţiei spaţiale, din Maryland, unde a fost finalizată asamblarea acestuia.

Înalt de peste 12 m, supertele­scopul dotat cu panouri solare imen­se va fi transportat în Florida în vederea lansării în spaţiu, în septembrie 2026. El va fi amplasat într-o orbită în jurul Punctului Lagrange L2, stabil gravitațional, al sistemului Soare-Pământ. L2 se află la 1,5 milioane km de Pământ, pe prelungirea liniei Soare-Pământ, deci dincolo de Pământ (pe linia cu ordinea Soare-Pământ-L2).

Dezvoltat timp de mai bine de un deceniu, telescopul a fost denumit în onoarea uneia dintre cele mai mari specialiste americane în astronomie, Nancy Grace Roman, supranumită „mama lui Hubble”.

Datorită câmpului său vizual larg, de peste 100 de ori mai mare decât cel al lui Hubble, Roman va putea realiza un recensământ al planetelor și stelelor din univers, a explicat Nicky Fox, şeful activităţilor ştiinţifice ale NASA, care se aşteaptă la descoperirea a „zeci de mii de noi planete” sau chiar „mii de supernove”, adică stele masive aflate la sfârşitul vieţii lor.