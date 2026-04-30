Propunere de suprataxare a miliardarilor

Propunere de suprataxare a miliardarilor

Data: 04 Mai 2026

O iniţiativă care urmăreşte să impună miliardarilor din statul american California o taxă destinată finanțării spitalelor şi școlilor a strâns peste 1,5 milioane de semnături, mai mult decât suficient pentru ca să fie supusă la vot la scrutinul din noiembrie, informează EFE. Legea propusă ar impune o taxă unică de 5% californienilor cu o avere netă de cel puţin un miliard de dolari. Măsura are mulţi adversari, inclusiv guvernatorul Gavin Newsom, care susţin că miliardarii vor pleca în alte state, așa cum a făcut Elon Musk, mutat în Texas în 2020. (C.Z.)

