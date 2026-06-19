Braşov şi Cluj-Napoca sunt cele mai atractive oraşe pentru locuire din România, în timp ce Constanţa, care era pe locul 6 acum doi ani, a urcat pe locul al treilea, depășind Timișoara, Sibiu și Oradea,
Cele mai utilizate mijloace de informare
Reţelele sociale şi video au devenit mijloacele de informare cele mai utilizate, conform raportului anual al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului, citat de AFP. Anul acesta, 54% din respondenţi au declarat că au utilizat preponderent pentru a se informa reţelele sociale şi platformele video, 52% televiziunea, 51% site-urile şi aplicaţiile ziarelor şi 21% radioul. Singurele categorii de vârstă pentru care televiziunea se află încă în frunte sunt între 45-54 de ani şi peste 55 de ani.
În cazul României, încrederea generală în ştiri este de 23%, în scădere cu 3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, un nou minim istoric pentru al cincilea an consecutiv, potrivit raportului, în timp ce 47% din respondenţi au declarat că evită ştirile, uneori sau des. Potrivit raportului, cele mai populare reţele sociale şi platforme de mesagerie şi video în ţara noastră sunt: Facebook (56% pentru ştiri; 75% în general), YouTube (34%; 67%), WhatsApp (28%; 75%), TikTok (26%; 48%), Instagram (18%; 41%) şi Facebook Messenger (12%; 45%).
„O evoluţie încurajatoare este faptul că persoane fizice şi companii au donat aproximativ 4,5 milioane de euro pentru a sprijini media independente”, a scris în raport Raluca-Nicoleta Radu de la Universitatea din Bucureşti.