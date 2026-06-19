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Cele mai utilizate mijloace de informare

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 23 Iunie 2026

Reţelele sociale şi video au devenit mijloacele de informare cele mai utilizate, conform raportului anual al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului, citat de AFP. Anul acesta, 54% din respondenţi au declarat că au utilizat preponderent pentru a se informa reţelele sociale şi platformele video, 52% televiziunea, 51% site-urile şi aplicaţiile ziarelor şi 21% radioul. Singurele categorii de vârstă pentru care televiziunea se află încă în frunte sunt între 45-54 de ani şi peste 55 de ani. 

În cazul României, încrederea generală în ştiri este de 23%, în scădere cu 3% comparativ cu ace­eaşi perioadă a anului trecut, un nou minim istoric pentru al cincilea an consecutiv, potrivit raportului, în timp ce 47% din respondenţi au declarat că evită ştirile, uneori sau des. Potrivit raportului, cele mai populare reţele sociale şi platforme de mesagerie şi video în ţara noastră sunt: Facebook (56% pentru ştiri; 75% în general), YouTube (34%; 67%), WhatsApp (28%; 75%), TikTok (26%; 48%), Instagram (18%; 41%) şi Facebook Messenger (12%; 45%).

„O evoluţie încurajatoare este faptul că persoane fizice şi companii au donat aproximativ 4,5 milioane de euro pentru a sprijini media independente”, a scris în raport Raluca-Nicoleta Radu de la Universitatea din Bucureşti. 

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