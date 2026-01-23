Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cele mai utilizate și previzibile parole

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 30 Ianuarie 2026

Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată pe blogul Eset România, companie care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutului malware. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola „123456” este preferată de Mileniali (născuţi între 1981 şi 1996), Generaţia X (1961-1980) şi a Baby boomerilor (1946-1964). Concluziile aparţin NordPass şi se bazează pe analiza a miliarde de parole compromise în 44 de ţări.

„O altă alegere la fel de previzibilă, «admin», s-a clasat imediat după, fiind urmată de «12345678», «123456789» şi «12345», semn că multe persoane continuă să pună confortul pe primul loc, expunându-şi astfel datele personale, banii şi, posibil, reputaţia”, a scris expertul în securitate cibernetică, Christian Ali Bravo.

O concluzie similară reiese din studiul Comparitech, care a procesat două miliarde de parole scurse pe forumuri dedicate breşelor de date anul trecut și a clasat „123456”, „12345678” şi „123456789” în fruntea listei. „Folosirea unei parole uşor de ghicit este ca şi cum ţi-ai încuia uşa cu zăvor din hârtie. (...) Utilizaţi o parolă puternică şi unică sau o frază de acces pentru fiecare cont şi, ideal, stocaţi-vă datele de autentificare într-un manager de parole”, a recomandat Christian Ali Bravo. 

