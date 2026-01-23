Cele mai utilizate și previzibile parole

Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată pe blogul Eset România, companie care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutului malware. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola „123456” este preferată de Mileniali (născuţi între 1981 şi 1996), Generaţia X (1961-1980) şi a Baby boomerilor (1946-1964). Concluziile aparţin NordPass şi se bazează pe analiza a miliarde de parole compromise în 44 de ţări.

„O altă alegere la fel de previzibilă, «admin», s-a clasat imediat după, fiind urmată de «12345678», «123456789» şi «12345», semn că multe persoane continuă să pună confortul pe primul loc, expunându-şi astfel datele personale, banii şi, posibil, reputaţia”, a scris expertul în securitate cibernetică, Christian Ali Bravo.

O concluzie similară reiese din studiul Comparitech, care a procesat două miliarde de parole scurse pe forumuri dedicate breşelor de date anul trecut și a clasat „123456”, „12345678” şi „123456789” în fruntea listei. „Folosirea unei parole uşor de ghicit este ca şi cum ţi-ai încuia uşa cu zăvor din hârtie. (...) Utilizaţi o parolă puternică şi unică sau o frază de acces pentru fiecare cont şi, ideal, stocaţi-vă datele de autentificare într-un manager de parole”, a recomandat Christian Ali Bravo.