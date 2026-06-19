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Cinci zile de sărbătoare la Hobița

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Data: 24 Iunie 2026

Zeci de mii de persoane sunt aşteptate, începând de astăzi și până duminică, 28 iunie, la Hobiţa, unde se vor desfășura evenimentele organizate în cadrul proiectului cultural „Peştişani: Acasă la Brâncuşi - 150 de ani de artă şi genialitate”. 

„Este un eveniment deosebit, care se desfăşoară pe durata a cinci zile, un eveniment dedicat celor 150 de ani de la naşterea marelui sculptor Constantin Brâncuşi. (…) Sunt aşteptaţi zeci de mii de oameni pe parcursul acestor zile, ne aşteptăm numai la parada portului popular să fie 300-400 de oameni, pe lângă motociclişti, care vor veni îmbrăcaţi în costume populare”, a declarat, pentru Agerpres, primarul comunei Peştişani, Cosmin Pigui.

Printre evenimentele incluse în program se numără: Festivalul RomânIA Autentică - parada portului popular; un târg al meşterilor populari cu 100 de participanţi, dintre care opt tezaure umane vii; Festivalul Rapsodia Florilor, cu instalaţii florale inspirate de opera lui Brâncuşi; Turneul Internaţional Stradivarius - „Muzele” - cu un concert extraordinar în curtea Casei Muzeu Constantin Brâncuşi; expoziţia „Brâncuşi 150. Spre Infinit”, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului; expoziţia de fotografie „Brâncuşi şi Muzele”, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. O amplă expoziţie în aer liber, amenajată în parcul din Hobiţa, va oferi vizitatorilor o incursiune vizuală în universul marelui sculptor.

De asemenea, va avea loc conferinţa cu tema „Viitorul meşteşugurilor tradiţionale din România. Statutul, drepturile şi sprijinul acordat meşterilor populari”, dar și concerte şi spectacole de excepţie. (C.Z.)

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