Cipru a preluat președinția Consiliului UE

Data: 05 Ianuarie 2026

Sub motto-ul „O Uniune autonomă, deschisă către lume”, Cipru a preluat la 1 ianuarie, de la Danemarca, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre, informează dpa. În această calitate, până la 30 iunie, ciprioţii vor conduce reuniuni ale miniștrilor din țările membre şi vor media în disputele din interiorul blocului comunitar. Pe agenda Consiliului în prima jumătate a anului sunt apărarea și securitatea, sprijinul pentru Ucraina, bugetul pe termen lung al UE. (C.Z.)

