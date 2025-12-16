Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Condiții pentru mașinile produse după 2035

Condiții pentru mașinile produse după 2035

Data: 22 Decembrie 2025

Uniunea Europeană a renunţat la măsura care solicita industriei auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, informează AFP. Conform propunerii de compromis anunțate marți de Executivul comunitar, noul obiectiv este reducerea cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%. 

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase prin utilizarea de oţel cu conţinut scăzut de carbon fabricat în UE şi combustibili sintetici pentru vehicule electrice. (C.Z.)

 

