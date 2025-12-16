Condiții pentru mașinile produse după 2035

Data: 22 Decembrie 2025

Uniunea Europeană a renunţat la măsura care solicita industriei auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, informează AFP. Conform propunerii de compromis anunțate marți de Executivul comunitar, noul obiectiv este reducerea cu 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase prin utilizarea de oţel cu conţinut scăzut de carbon fabricat în UE şi combustibili sintetici pentru vehicule electrice. (C.Z.)