Consum mai redus decât anul trecut

Data: 08 Iulie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut cu 5,5% în primele cinci luni din acest an, faţă de primele cinci luni ale anului 2025, arată Institutul Naţional de Statistică.

Evoluţia a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), la cele de produse alimentare (-3,7%) şi de carburanţi (-2,8%). (C.Z.)