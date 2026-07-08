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Consum mai redus decât anul trecut

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Data: 08 Iulie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut cu 5,5% în primele cinci luni din acest an, faţă de primele cinci luni ale anului 2025, arată Institutul Naţional de Statistică.

Evoluţia a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), la cele de produse alimentare (-3,7%) şi de carburanţi (-2,8%). (C.Z.)

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