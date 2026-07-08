Cu un buget total alocat de 300 de milioane de lei, programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat la 20 iulie într-un format similar celui aplicat în sesiunea din 2025 dedicată persoanelor fizice.
Consum mai redus decât anul trecut
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut cu 5,5% în primele cinci luni din acest an, faţă de primele cinci luni ale anului 2025, arată Institutul Naţional de Statistică.
Evoluţia a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), la cele de produse alimentare (-3,7%) şi de carburanţi (-2,8%). (C.Z.)