Contabilii și inginerii, la mare căutare pe piața muncii

Data: 31 Martie 2026

De la începutul anului, angajatorii au scos în piaţă peste 52.000 de locuri de muncă, dintre care aproape 12.000 se adresează specialiștilor cu peste 5 ani de experienţă, cei mai căutați fiind contabilii, inginerii, managerii de vânzări, consultanții financiari, arată o analiză realizată de platforma de recrutare eJobs.ro.

„În ceea ce-i priveşte pe ingineri, aceştia formează o nişă aflată în deficit de candidaţi pe piaţa de recrutare; pentru ei există oferte indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, de instalaţii, proiectanţi sau ingineri energeticieni”, a afirmat Roxana Drăghici, reprezentanta platformei, potrivit Agerpres.

Domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialişti sunt serviciile, retailul, construcţiile, industria alimentară, transportul/logistica şi turismul, în timp ce sectoarele aeronautic, advertising și marketing, farma şi real estate au cele mai puţine joburi afișate. Oraşele în care sunt cele mai multe locuri de muncă pentru specialiști sunt Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Ilfov, Constanţa şi Oradea.

Potrivit Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net, la nivel naţional, pentru an­ga­jații cu experienţă este de 6.400 de lei pe lună, deși aștep­tările acestora sunt cu 25% mai mari şi ajung la 8.000 de lei lunar. Domeniile în care se oferă cele mai mari salarii rămân IT-ul, cu o medie de 10.650 de lei net, petrol/gaze (7.800 de lei), audit/consultanţă (7.700 de lei), construcţii (7.000 de lei), inginerie (7.000 de lei). Salariile sunt mai mici pentru spe­cialiștii cu vechime din call center (5.000 de lei), HoReCa (5.000 de lei) ori turism (5.500 de lei). (C.Z.)