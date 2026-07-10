Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Creștere a suprafeței cultivate

Creștere a suprafeței cultivate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Iulie 2026

Suprafaţa cultivată a crescut anul trecut față de 2024, la nivel național, cu 40.000 ha, ajungând la 8,21 milioane ha, din care 99,1% în sectorul privat, potrivit INS. Suprafeţele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, vii pe rod şi mai mici la legume, furaje verzi, leguminoase pentru boabe. În schimb, suprafaţa recoltată a fost mai mică cu 79.100 ha faţă de cea cultivată. Suprafeţele recoltate au crescut la plante uleioase, cereale, cartofi şi au scăzut la legume, sfeclă de zahăr, furaje verzi. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială