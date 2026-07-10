România ia măsuri urgente şi integrate la nivel naţional vizând izolarea şi combaterea pestei micilor rumegătoare, pentru a convinge Comisia Europeană să ridice interdicția privind exporturile românești de
Creștere a suprafeței cultivate
Suprafaţa cultivată a crescut anul trecut față de 2024, la nivel național, cu 40.000 ha, ajungând la 8,21 milioane ha, din care 99,1% în sectorul privat, potrivit INS. Suprafeţele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, vii pe rod şi mai mici la legume, furaje verzi, leguminoase pentru boabe. În schimb, suprafaţa recoltată a fost mai mică cu 79.100 ha faţă de cea cultivată. Suprafeţele recoltate au crescut la plante uleioase, cereale, cartofi şi au scăzut la legume, sfeclă de zahăr, furaje verzi. (C.Z.)