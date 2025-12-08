Criză politică și socială în Bulgaria

Data: 08 Decembrie 2025

Un proiect de buget controversat, primul elaborat în euro înainte de trecerea oficială la această monedă la 1 ianuarie 2026, a aruncat Bulgaria în haos. Săptămâna trecută, zeci de mii de bulgari au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară ca reacție la propunerile Guvernului de a majora taxele și contribuțiile la asigurările sociale. Tensiunile din țara vecină indică o frustrare profundă a populației, nemulțumită de sărăcie, de corupția sistemică și de instabilitatea politică prelungită.

Sub presiunea protestelor, Executivul și-a retras propunerea de buget pentru 2026 din Parlament, dar a refuzat să demisioneze. Cel mai dur atac la adresa Guvernului a venit din partea președintelui Rumen Radev. Într-o declarație către națiune, Radev a subliniat că miza reală nu este bugetul. Protestul nu este de natură economică, ci este împotriva „complicității oligarhiei și a coaliției de guvernare lipsite de principii care divizează societatea bulgară în două - a celor aflați la putere și cea a alegătorilor înșelați și dezgustați care votează cu speranță, dar primesc o indiferență și o aroganță insultătoare. (…) Alegerile anticipate sunt singura cale de urmat”, a spus Radev, un independent aflat la al doilea mandat prezidențial, la postul public de radio, marţea trecută.

Coaliţia de guvernare, minoritară, formată din partidul conservator GERB, socialişti şi formaţiunea „Există un astfel de popor”, a respins apelurile la demisie, iar Boiko Borisov, preşedintele GERB, a avertizat asupra unui posibil „haos”, cu preţuri exorbitante după ce Bulgaria va adopta moneda euro. Guvernul premierului Rosen Jeliazkov a promis că va veni cu un nou buget pe 2026 și că va aloca mai mult timp consultărilor cu opoziţia, sindicatele şi patronatele.

„Procesul de refacere a bugetului va fi dificil, cu o atenţie sporită din partea sindicatelor, a grupurilor de afaceri şi a opiniei publice”, a afirmat Mario Bikaraski, analist senior de la compania de analiză de risc Verisk Maplecroft. „Există un consens larg în ce priveşte nevoia de prudenţă fiscală. Totuşi, este probabil ca tentativele repetate de a creşte taxele să inflameze şi mai mult tensiunile sociale”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Analiștii se așteaptă ca tensiunile să se mențină în următoarea perioadă, în condițiile în care opoziţia, condusă de coaliţia reformistă şi liberală „Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democrată” (CC-DB), a depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului şi pregătește un nou protest în această săptămână, când se aşteaptă ca parlamentul să dezbată moțiunea.

Noua instabilitate politică din Bulgaria, țară care a organizat de şapte ori alegeri legislative în ultimii patru ani, vine cu o lună îna­inte de tranziţia la moneda unică, la 1 ianuarie 2026, privită cu scepticism de jumătate din populație. Bulgaria este cel mai sărac membru al UE şi unul dintre cele mai corupte, potrivit Reuters. (C.Z.)