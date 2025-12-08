Australia: Rețelele sociale își blochează utilizatorii sub 16 ani

Data: 08 Decembrie 2025

În Australia intră în vigoare miercuri, 10 decembrie, legea care interzice accesul la reţelele de socializare pentru minorii sub 16 ani. În prezent, 96% dintre adolescenţii australieni cu vârsta mai mică de 16 ani, circa un milion, au conturi sociale, conform autorităţii naționale de reglementare a internetului. Legea australiană este o premieră mondială, de aceea guvernele din întreaga lume îi urmăresc impactul, gata să ia măsuri similare.

Compania americană Meta a început deja să închidă conturile de pe Instagram, Threads şi Facebook ale adolescenților vizați de inter­dicție, informează AFP. „Punem totul în aplicare pentru a suprima înainte de 10 decembrie toate conturile unor utilizatori pe care noi îi estimăm ca având vârste sub 16 ani, însă conformarea cu legea va fi un proces continuu în mai multe etape”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului. El a precizat că utilizatorii blocați, la împlinirea vârstei de 16 ani, își vor redobândi accesul la conturile lor, iar conţinuturile vor fi restabilite conform istoricului de dinainte de închidere.

Pe de altă parte, Meta a cerut ca responsabilitatea pentru verificarea vârstei să fie a magazinelor de aplicaţii (App Store sau Google Play Store) şi nu a platformelor sociale, pentru ca adolescenții să nu fie nevoiţi „să-şi verifice vârsta de mai multe ori pe diferite aplicaţii”.

Gigantul de streaming video YouTube a calificat măsura drept „hazardată”, dar a dat asigurări că utilizatorii săi australieni mai mici de 16 ani vor fi automat excluşi la 10 decembrie. Platforma îi va identifica pe baza vârstelor indicate pe conturile lor Google, ce servesc la conectarea pe YouTube. (C.Z.)