Escaladare a atacurilor în Marea Neagră

Escaladare a atacurilor în Marea Neagră

Actualitate socială
Data: 08 Decembrie 2025

Turcia a solicitat Rusiei şi Ucrainei „să lase infrastructurile energetice în afara războiului” și i-a convocat pe ambasadorii celor două țări la Ministerul său de Externe după atacurile ucrainene cu drone asupra unui petrolier rus şi a unor nave din flota fantomă utilizată de Moscova, informează AFP. Atacurile, care au lovit în zona economică exclusivă a Turciei, încalcă regulile de siguranţă a navigaţiei şi afectează comerţul, a spus şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, adăugând că a discutat despre incidente cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu omologii săi din Bulgaria şi România. (C.Z.)

