Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Sondaj privind pericolul rusesc

Sondaj privind pericolul rusesc

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 08 Decembrie 2025

Mai mult de jumătate (51%) din europeni sunt de părere că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, indică un sondaj efectuat în nouă ţări UE (Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia şi Spania), publicat de o revistă franceză, transmite AFP. În Polonia, 77% dintre cei intervievaţi consideră că pericolul este cel puţin ridicat. Proporţia este de 54% în Franţa şi de 51% în Germania. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială