Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele
Sondaj privind pericolul rusesc
Mai mult de jumătate (51%) din europeni sunt de părere că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, indică un sondaj efectuat în nouă ţări UE (Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia şi Spania), publicat de o revistă franceză, transmite AFP. În Polonia, 77% dintre cei intervievaţi consideră că pericolul este cel puţin ridicat. Proporţia este de 54% în Franţa şi de 51% în Germania. (C.Z.)