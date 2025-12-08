Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lituania va primi jumătate din migranții repartizați

Actualitate socială
Data: 08 Decembrie 2025

Guvernul lituanian a decis că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al UE pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service, citat de Xinhua. În conformitate cu Pactul privind migraţia şi azilul, se estimează că Lituania are obligaţia de a primi în fiecare an 158 de migranţi care sosesc în UE sau de a plăti 3,28 milioane de euro. (C.Z.)

