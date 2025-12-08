Veniturile reale per capita ale gospodăriilor din Uniunea Europeană au crescut cu 22% între 2004 şi 2024, însă România a avut cea mai mare creştere dintre toate statele membre, cu un avans de 134%, arată datele
Lituania va primi jumătate din migranții repartizați
Guvernul lituanian a decis că va accepta jumătate dintre migranţii repartizaţi ţării în cadrul mecanismului de solidaritate al UE pe anul viitor, iar pentru partea rămasă din cotă va plăti o contribuţie financiară, a transmis Baltic News Service, citat de Xinhua. În conformitate cu Pactul privind migraţia şi azilul, se estimează că Lituania are obligaţia de a primi în fiecare an 158 de migranţi care sosesc în UE sau de a plăti 3,28 milioane de euro. (C.Z.)