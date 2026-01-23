Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20%
Deficit de 7,65% anul trecut
Execuţia bugetului general consolidat în 2025 s-a încheiat cu un deficit de 146,03 miliarde de lei, respectiv 7,65% din PIB, mai mic cu 1% faţă de deficitul din 2024, de 8,67%, a anunţat Ministerul Finanţelor, care a precizat că datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern. Pentru 2026, ţinta de deficit bugetar este spre 6% din PIB, iar proiecţia de creştere economică în jur de 1%. (C.Z.)