Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Deficit de 7,65% anul trecut

Deficit de 7,65% anul trecut

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 29 Ianuarie 2026

Execuţia bugetului general consolidat în 2025 s-a încheiat cu un deficit de 146,03 miliarde de lei, respectiv 7,65% din PIB, mai mic cu 1% faţă de deficitul din 2024, de 8,67%, a anunţat Ministerul Finanţelor, care a precizat că datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern. Pentru 2026, ţinta de deficit bugetar este spre 6% din PIB, iar proiecţia de creştere economică în jur de 1%. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Finanţelor
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială