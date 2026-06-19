Demersuri de scoatere a ursului dintre speciile protejate

Data: 25 Iunie 2026

Ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. Oficialul a avut discuții cu comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall, în care s-a convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice.

Studiul, realizat în trei ani de către 800 de specialişti, care au colectat 24.000 de probe, relevă o populație între 10.600 şi 12.700 de urși în România. „Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre”, a detaliat Tanczos, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Problema este tratată de țara noastră și din perspectiva impactului asupra siguranţei activităţilor agricole şi comunităţilor locale. Astfel, la reuniunea de luni a Consiliului Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH), țara noastră și Slovacia au solicitat analizarea introducerii unui regim de gestionare mai flexibil pentru urs în statele unde specia are o stare favorabilă de conservare, similar celui adoptat la nivel european pentru lup. Într-o altă declarație făcută la 10 iunie, șeful interimar de la Agricultură a arătat că doreşte să se folosească de precedentul creat de Germania, care a obținut scoaterea lupului de pe lista speciilor protejate, după ce un exemplar a mâncat un ponei. „La noi, nu poneii sunt în pericol, ci oamenii”, a spus Tanczos. (C.Z.)