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Deschiderea negocierilor cu R. Moldova

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Data: 22 Iunie 2026

Cele 27 de state membre ale UE au deschis oficial săptămâna trecută primul cluster de negocieri de aderare, pe tema „Valori fundamentale”, cu Republica Moldova şi Ucraina, informează EFE. 
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor, iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina şi R. Moldova vor obţine, în cele din urmă, împreună statutul de membru. (C.Z.)

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