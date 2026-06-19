Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS Europa) a publicat, recent, Ghidul actualizat privind Planurile de Acţiune pentru Caniculă şi Sănătate (Heat-Health Action Plans
Deschiderea negocierilor cu R. Moldova
Cele 27 de state membre ale UE au deschis oficial săptămâna trecută primul cluster de negocieri de aderare, pe tema „Valori fundamentale”, cu Republica Moldova şi Ucraina, informează EFE.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor, iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina şi R. Moldova vor obţine, în cele din urmă, împreună statutul de membru. (C.Z.)