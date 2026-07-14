Discuții la Bruxelles despre dezvoltarea producției de furaje

Data: 17 Iulie 2026

Luni a avut loc la Bruxelles Consiliul Agricultură şi Pescuit (AgriFish), unde România a fost reprezentată de secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, și de directorul general al Direcției Generale Dezvoltare Rurală din minister, Daniela Rebega.

Pe ordinea de zi au fost discuții legate de Strategia UE privind creşterea animalelor şi Planul privind proteinele (referitor la furajele bogate în proteine, în special soia), prezentate de Comisia Europeană la 7 iulie 2026, care susțin sprijinirea sectorului zootehnic european pentru a deveni mai puțin dependent de importurile de furaje, mai rezilient și mai sustenabil. România s-a pronunțat asupra implementării celor două inițiative într-o manieră integrată, întrucât dezvoltarea producţiei de furaje este strâns legată de sectorul zootehnic. În cadrul discuțiilor, „secretarul de stat a semnalizat nevoia unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectorul lactatelor, întrucât în România situaţia din sectorul laptelui continuă să fie critică din cauza preţurilor scăzute în raport cu costurile de producţie. În acest sens, a solicitat ferm alocarea de sprijin financiar din rezerva de criză a UE”, arată un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Fiind unul dintre principalii producători de soia din UE, România a propus ca „Planul privind proteinele să includă investiţii în procesare şi depozitare, acces la soiuri performante şi dezvoltarea întregului lanţ valoric.

Alături de culturile proteice, trebuie valorificat şi potenţialul culturilor oleaginoase, precum rapiţa şi floarea-soarelui, care contribuie la consolidarea bazei furajere europene”, a mai informat ministerul, potrivit Agerpres. (C.Z.)