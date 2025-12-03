Indicatorul de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) se actualizează trimestrial, pe baza dobânzilor tranzacțiilor de pe piața interbancară din trimestrul anterior. Modul acesta de calcul permite analiștilor financiari, băncilor, companiilor de consultanță să anticipeze care va fi la începutul anului viitor nivelul dobânzilor la creditele ipotecare în componența cărora intră IRCC.
Dobânzile din decembrie la Tezaur
Ministerul Finanţelor a lansat luni, 8 decembrie 2025, a douăsprezecea ediţie a programului Tezaur din acest an, valabilă până în 9 ianuarie 2026, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a investi în titluri de stat, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.
Titlurile Tezaur pot fi cumpărate prin Ghişeul.ro, online prin conturile SPV de pe site-ul ANAF, de la unităţile Trezoreriei sau prin oficiile poștale. (C.Z.)