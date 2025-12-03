Dobânzile din decembrie la Tezaur

Data: 10 Decembrie 2025

Ministerul Finanţelor a lansat luni, 8 decembrie 2025, a douăsprezecea ediţie a programului Tezaur din acest an, valabilă până în 9 ianuarie 2026, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a investi în titluri de stat, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.

Titlurile Tezaur pot fi cumpărate prin Ghişeul.ro, online prin conturile SPV de pe site-ul ANAF, de la unităţile Trezoreriei sau prin oficiile poștale. (C.Z.)