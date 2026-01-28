Dobrogea candidează pentru a fi Regiune gastronomică a Europei

Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie acordată de Institutul Internaţional de Gastronomie, Cultură, Arte şi Turism (IGCAT).

„Este un demers birocratic, foarte stufos, sunt o grămadă de paşi de parcurs, de filtre de trecut, sunt juraţi care inspectează dosarul de candidatură, dacă bifezi criteriile minime obligatorii, apoi ei vin în teritoriu să verifice dacă declaraţiile sunt conforme cu realitatea. Ulterior, se face o listă scurtă de candidaţi, iar apoi se aleg două sau trei regiuni care primesc acest titlu”, a declarat pentru Agerpres managerul OMD Tulcea, Alexandru Filip.

Candidatura Dobrogei la titlul de Regiune gastronomică a Europei nu surprinde, în condiţiile în care regiunea este una multiculturală, cu o varietate de preparate culinare specifice fiecărei minorități etnice. Diversitatea este prezentă şi în meniurile pensiunilor și restaurantelor din zonă. „Gastronomia nu e un muzeu. E ceva viu. (…) Avem o comoară de reţete”, a afirmat Florin Moldoveanu, directorul unui restaurant de hotel din Tulcea.

Sibiul a deținut în 2019 primul titlu din România de Regiune gastronomică a Europei. Harghita va avea anul viitor această distincţie acordată de IGCAT, iar Banatul candidează pentru anul 2028.