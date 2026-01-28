Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Dobrogea candidează pentru a fi Regiune gastronomică a Europei

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 03 Feb 2026

Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie acordată de Institutul Internaţional de Gastronomie, Cultură, Arte şi Turism (IGCAT).

„Este un demers birocratic, foarte stufos, sunt o grămadă de paşi de parcurs, de filtre de trecut, sunt juraţi care inspectează dosarul de candidatură, dacă bifezi criteriile minime obligatorii, apoi ei vin în teritoriu să verifice dacă declaraţiile sunt conforme cu realitatea. Ulterior, se face o listă scurtă de candidaţi, iar apoi se aleg două sau trei regiuni care primesc acest titlu”, a declarat pentru Agerpres managerul OMD Tulcea, Alexandru Filip.

Candidatura Dobrogei la titlul de Regiune gastronomică a Europei nu surprinde, în condiţiile în care regiunea este una multiculturală, cu o varietate de preparate culinare specifice fiecărei minorități etnice. Diversitatea este prezentă şi în meniurile pensiunilor și restaurantelor din zonă. „Gastronomia nu e un muzeu. E ceva viu. (…) Avem o comoară de reţete”, a afirmat Florin Moldoveanu, directorul unui restaurant de hotel din Tulcea.

Sibiul a deținut în 2019 primul titlu din România de Regiune gastronomică a Europei. Harghita va avea anul viitor această distincţie acordată de IGCAT, iar Banatul candidează pentru anul 2028.

