Confruntați în ultimii ani cu pierderi masive de familii de albine și scăderea producţiei, apicultorii solicită mai mult sprijin, inclusiv un ajutor de minimis pentru care se fac demersuri încă de anul trecut.
Dozator de lapte la Colegiul Agricol
Directorul Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureş, Adriana Blaga, a anunţat lansarea unui proiect prin care locuitorii oraşului pot achiziţiona lapte proaspăt provenit din ferma şcolii, cu 5 lei/l, direct de la un dozator din proximitatea liceului. „Iniţiativa, poate unică în judeţul Mureş, se datorează faptului că suntem singurul liceu agricol (din zonă, n.r.) cu specializarea veterinară”, a explicat Adriana Blaga. Ferma colegiului include 30 de vaci şi diverse culturi pe 15 ha de teren, care asigură elevilor oportunităţi de practică. Liceul pregătește 690 de elevi în şase specializări. (C.Z.)