Drone produse la Romaero

Data: 24 Martie 2026

Compania de stat Romaero şi start-up-ul Orbotix Industries au anunţat încheierea unui parteneriat care vizează producerea a până la 1.500 de drone lunar, potrivit Agerpres. Romaero va asigura asamblarea şi integrarea mecanică şi electrică la standarde NATO, iar Orbotix va furniza arhitectura de ­sistem, software-ul, algoritmii ­­de autonomie etc. Potrivit lui Bogdan Ochiană, CEO şi cofondator, start-up-ul este deținut în proporţie de 82,5% de români, dar are şi investitori germani, americani şi parteneriate în Ucraina şi alte ţări. (C.Z.)

