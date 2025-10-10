Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Emisiune filatelică „Centenarul Palatului Culturii din Iași”

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Octombrie 2025

Poșta Română și Romfilatelia au anunțat introducerea în circulație, de astăzi, a emisiunii filatelice aniversare „Centenarul Palatului Culturii din Iaşi, care conține patru mărci poștale și un plic „prima zi”. Aceasta va fi disponibilă în reţeaua magazinelor Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi online. Pe marca poștală cu valoarea nominală de 3 lei este reprodusă o acuarelă ce redă faţada Palatului Culturii, realizată în anul 1924 de arhitectul I. D. Berindei, cel care a proiectat edificiul. Pe marca poştală cu valoarea nominală de 4 lei este ilustrată o perspectivă a edificiului Palatului Culturii în asociere cu statuia ecvestră a domnitorului Ştefan cel Mare. Holul de Onoare al palatului, asociat cu relieful unei steme simbolice amplasate în acest hol, este reprodus pe marca poştală cu valoarea nominală de 5,50 lei. Iar pe marca poștală cu valoare nominală de 25 de lei este reprezentată o vedere nocturnă a faţadei Palatului Culturii în asociere cu un detaliu al Turnului Central. Amplasat parţial peste ruinele curţilor domneşti medievale, Palatul Justiţiei şi Administrativ din Iaşi (Palatul Culturii) a fost inaugurat în prezenţa regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, la 11 octombrie 1925. Astăzi, clădirea este sediul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. 

