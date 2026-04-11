Energie electrică mai scumpă cu 57,2%

Data: 15 Aprilie 2026

În ultima perioadă preţurile au crescut constant pentru aproape toate categoriile de servicii, produse alimentare şi nealimentare, generând astfel o presiune suplimentară pe bugetele familiilor afectate deja de măsurile de austeritate. În paralel, rata inflaţiei a continuat să urce, iar previziunile Băncii Naţionale a României nu sunt foarte optimiste pe fondul scumpirii carburanţilor şi a creşterii cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale.

Institutul Naţional de Statistică (INS) informează că energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din ultimul an, majorân­du-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ cu aceeaşi lună din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare. Alte majorări ale tarifelor din această categorie au mai fost consemnate, potrivit comunicatului INS citat de Agerpres, la energia termică (+13,41%), cărţi, ziare, reviste (+10,11%), detergenţi (+9,89%), tutun şi ţigări (+7,42%).

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, preţul acesteia urcând cu 23,29%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 14,23% faţă de anul trecut, în timp ce preţurile la fructe şi conservele din fructe sunt mai mari cu 11,79%.

Produsele din zahăr, produsele zaharoase şi mierea de albine s-au scumpit cu 11,16%, laptele cu 9,69% şi pâinea cu 9,86%.

Scumpiri importante s-au înregistrat şi la carnea de bovi­-nă (+11,47%), carnea de pasăre (+7,73%), ouă (+14,63%), peşte proaspăt (+ 7,91%), ulei (+7,31%) şi citrice (+9,35%).

În ceea ce priveşte serviciile, cele mai mari creşteri de preţuri în martie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au înregistrat în cazul biletelor CFR (+24,40%), urmate de cele de apă, canal şi salubritate (+15,49%) şi cele de igienă şi cosmetică (+14,12%). Transportul urban şi-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%.

Preţurile medicamentelor au crescut şi ele cu 4,13%, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, iar chiriile s-au majorat cu 8,26%.

La categoría reduceri de preţ, INS menţionează gazele (-7,08%), cartofii (-11,08%), fasolea boabe şi alte leguminoase (-5,01%), făina (-3,38%) şi mălaiul (-1,78%).

Tarifele serviciilor aeriene s-au diminuat faţă de anul anterior cu 7,49%, însă acestea ar putea creşte din nou pe fondul diminuării rezervelor de kerosen ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit INS, rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, însă previziunile Băncii Naţionale a României (BNR) nu sunt optimiste, banca centrală anunţând că, pentru perioada martie - iunie 2026, rata anuală a inflaţiei se va situa la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior din cauza scumpirii combustibililor şi „pe fondul măririi considerabile a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale”. (O.N.)

