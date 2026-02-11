Episod de iarnă severă în sudul și estul țării

Data: 19 Feb 2026

Autorităţile au intervenit, la nivel naţional, pentru deblocarea a 44 de autovehicule rămase înzăpezite, dar şi pentru îndepărtarea a 231 de copaci şi 15 stâlpi de electricitate prăbuşiţi în urma ninsorilor abundente de ieri. Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Bogdan Toma, nu au fost înregistrate persoane rănite şi nu au existat cazuri medicale la care echipajele de intervenţie să nu fi putut ajunge. Conform situației comunicate ieri-dimineață de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, condiţiile meteo nefavorabile au afectat 102 localităţi din 21 de judeţe şi Capitala, iar peste 166.000 de consumatori din 205 localităţi au avut de suferit ca urmare a unor avarii la reţeaua electrică.

Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat ieri-dimineaţă la Centrul Naţional de Conducere Integrată al MAI, unde a fost informat cu privire la situaţia la nivel naţional, intervenţiile în derulare şi planul de acţiune pentru perioada următoare, în contextul căderilor masive de zăpadă din Bucureşti şi din mai multe judeţe.

Din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, zeci de tronsoane de autostrăzi (îndeosebi pe A1, A3, A7 și A0) şi de drumuri naţionale din centrul, sudul şi estul ţării erau ieri, la ora 11, închise, potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei. În judeţul Constanţa, manevrele erau suspendate în toate porturile, la fel şi în Bara Sulina (judeţul Tulcea). CFR Călători a anulat ieri peste 20 de trenuri, cele mai multe pe rute care leagă București de Constanța, Iași, Suceava, Brașov.

Vremea se va menține rece până azi, cu ninsori în general moderate cantitativ şi vânt, îndeosebi în jumătatea de est a țării, potrivit meteorologilor. (C.Z.)