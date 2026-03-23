Liderii Celor 27 s-au reunit săptămâna trecută la Bruxelles într-un Consiliu European tensionat, în contextul crizei din Iran și al implicațiilor asupra prețurilor energiei. Și subiectul migraţiei a fost abordat, declaraţia comună de la finalul summitului arătând că UE este pregătită „pentru a preveni mişcările migratorii necontrolate şi a menţine securitatea în Europa”.
EU Inc.: Firme înființate în 48 de ore
Comisia Europeană şi-a prezentat săptămâna trecută propunerea privind EU Inc., un cadru digital care va facilita înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor în UE, stimulându-le să rămână sau să revină în Europa. Este punctul de plecare pentru cel de-al 28-lea regim juridic al UE, care se adaugă celor 27 de sisteme juridice naționale şi celor peste 60 de forme juridice de societăți, potrivit Executivului comunitar.
Antreprenorii vor putea deschide o firmă EU Inc. în 48 de ore, pentru mai puţin de 100 de euro şi fără cerinţe de capital social. (C.Z.)