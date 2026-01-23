Europa și-a redus emisiile de gaze de seră

Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20% faţă de 2013, arată datele publicate de Eurostat.

Între 2013 şi 2024, sectorul energiei (furnizarea de electricitate, gaze, apă caldă şi aer condiţionat) a înregistrat cea mai semnificativă scădere, cu un recul de 49% (512 milioane t echivalent CO2). În aceeași perioadă, alte trei activităţi economice au înregistrat contracții ale emisiilor de peste 10%: industria extractivă (-37%, 25 milioane t echivalent CO2), serviciile (-14%, 36 milioane t echivalent CO2) şi industria (-18%, 146 milioane t echivalent CO2). Singurele două sectoare cu o creştere a emisiilor au fost „transportul şi depozitarea” (+14%, 57 milioane t echivalent CO2) şi construcţiile (+6%, 3 milioane t echivalent CO2).

Şi intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE a scăzut, din 2013 şi până în 2024, cu 34%. Cele mai semnificative reduceri au fost în Estonia (minus 64%), Irlanda (minus 50%) şi Finlanda (minus 44%). În România, scăderea a fost de 34,7%. Doar Malta (17%) a raportat o creştere a intensităţii emisiilor de gaze cu efect de seră din 2013.