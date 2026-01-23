Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Europa și-a redus emisiile de gaze de seră

Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 29 Ianuarie 2026

Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20% faţă de 2013, arată datele publicate de Eurostat.

Între 2013 şi 2024, sectorul energiei (furnizarea de electricitate, gaze, apă caldă şi aer condiţionat) a înregistrat cea mai semnificativă scădere, cu un recul de 49% (512 milioane t echivalent CO2). În aceeași perioadă, alte trei activităţi economice au înregistrat contracții ale emisiilor de peste 10%: industria extractivă (-37%, 25 milioane t echivalent CO2), serviciile (-14%, 36 milioane t echivalent CO2) şi industria (-18%, 146 milioane t echivalent CO2). Singurele două sectoare cu o creştere a emisiilor au fost „transportul şi depozitarea” (+14%, 57 milioane t echivalent CO2) şi construcţiile (+6%, 3 milioane t echivalent CO2).

Şi intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE a scăzut, din 2013 şi până în 2024, cu 34%. Cele mai semnificative reduceri au fost în Estonia (minus 64%), Irlanda (minus 50%) şi Finlanda (minus 44%). În România, scăderea a fost de 34,7%. Doar Malta (17%) a raportat o creştere a intensităţii emisiilor de gaze cu efect de seră din 2013. 

