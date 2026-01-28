Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Exercițiu multinațional la Cincu

Exercițiu multinațional la Cincu

Actualitate socială
Data: 28 Ianuarie 2026

Luni, la Cincu, a început exerciţiul multinaţional Dynamic Front 26, cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre ale SUA desfăşurat în Europa. La operațiuni, care se vor încheia la 13 februarie, participă structuri din Statele Unite, România, Polonia şi Franţa. „Exerciţiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic şi are ca obiectiv exersarea planurilor regionale ­NATO”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale. (C.Z.)

