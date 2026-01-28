Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista investițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și
Exercițiu multinațional la Cincu
Luni, la Cincu, a început exerciţiul multinaţional Dynamic Front 26, cel mai mare exerciţiu de interoperabilitate a artileriei Forţelor Terestre ale SUA desfăşurat în Europa. La operațiuni, care se vor încheia la 13 februarie, participă structuri din Statele Unite, România, Polonia şi Franţa. „Exerciţiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic şi are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale. (C.Z.)