Fenomenul „sertarului invizibil”

Majoritatea românilor (86%) păstrează în casă telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare de ani buni, arată un studiu dat recent publicităţii şi realizat de Ipsos pentru Asociaţia Environ. Peste jumătate dintre respondenţi (56%) deţin două sau trei telefoane vechi, în timp ce 31% au patru sau mai multe. „Fenomenul este partea a ceea ce specialiştii numesc «sertarul invizibil», adică acumularea în gospodării a echipamentelor electrice şi electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite, dar nici reciclate. (...) Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deşi nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare ataşament”, menţionează cercetarea.

În afară de telefoane, românii mai țin în casă inutil încărcătoare şi cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri şi tablete (35%), baterii şi jucării cu baterii (32%), iar valoarea totală estimată a echipamentelor neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în trei din cinci cazuri. Studiul relevă faptul că motivele pentru care românii nu renunţă la electronicele vechi sunt convingerea că le-ar putea folosi în viitor (37%), faptul că nu ştiu unde să le ducă pentru reciclare (35%) sau aşteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

„Lipsa de încredere în reciclare rămâne o barieră majoră. Doar 30% dintre români au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect. 46% spun că se gândesc frecvent că ajung la groapa de gunoi”, se arată în cercetare. Datele evidenţiază faptul că două elemente esenţiale ar putea debloca reciclarea electronicelor: simplificarea procesului şi stimulentele financiare.